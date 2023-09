Les Visétois accumulent quelques difficultés

Moins rassurant sans doute : l’URSLV, dans une partie parsemée de quelques escarmouches plus que de véritables occasions, n’est pas parvenue à en montrer suffisamment pour arriver à ses fins. Le constat était à l’identique dans le camp flandrien, reflétant ainsi un résultat qui laisse toujours l’équipe d’un certain Jérémy Perbet dans l’attente d’un premier succès en championnat.

”J’ai assisté à une rencontre décousue, où une équipe n’a pas su prendre le dessus sur l’autre, ni inscrire le but qui aurait suffi”, résumait un José Riga parfaitement conscient de la qualité de la prestation de ses ouailles. “Notre tâche s’est encore compliquée dès le moment où le dispositif a dû être revu en cours de match.”

Là, le coach visétois cible les effets d’une liste de joueurs sortis blessés ou éclopés, nécessairement ménagés : Marmot, Saïdi, Kaluanga, Errahmouni, Diakhaté (dont c’était le retour après trois semaines d’absences).

”Notre situation n’est plus la même qu’il y a quelques semaines, explique José Riga. On jouait avec de la fraîcheur, un appétit égal à l’envie et sans avoir rien à perdre. Et puis qui nous connaissait vraiment ? Aujourd’hui, on accumule quelques difficultés. Pour nous, la vérité commence maintenant. La différence est encore trop grande entre ceux qui laissent leur vie sur le terrain et ceux qu’il faut pousser.”