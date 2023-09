L’Union était waremmienne et pas hutoise

Premiers avec le maximum de points après les quatre journées inaugurales, les hommes de Pascal se déplaçaient sur le Cosmo avec le plein de confiance… sauf que le Cosmo reste le Cosmo et, dès les premiers échanges, comprend que les phases de jeu construites vont pouvoir se compter sur les doigts d’une main. Le plus bel exemple ? Lucania, lancé sur le flanc gauche, pousse son ballon avant de vouloir centrer. Sa tentative, précédée d’un rebond, termine loin derrière les cages de Crahay. Par moments, les joueurs se seraient crus revenus à l’école primaire à jouer avec une balle magique.

Si bien que les échanges se résument souvent à une bataille de l’entrejeu sauf quand, juste avant le quart d’heure, Rihon écarte pour Denruyter dont le centre est dévié in extremis par Bartholome devant Venner.

Le match tombe alors dans une certaine léthargie jusqu’à deux minutes de la pause. Le long dégagement de Crahay est mal négocié par Rihon, qui lance involontairement Guilmi. Mais le numéro 20 visiteur, seul devant Lemire, ne trouve pas le cadre. C’est donc sur ce score nul et vierge que les deux équipes rentrent aux vestiaires. "Celui qui marquera en premier gagnera le match" entend-on dans la buvette du Stade Leburton.

Et ces spectateurs ne croyaient pas si bien dire. Car Waremme, les minutes passant, prend de plus en plus confiance alors que leurs adversaires commencent à perdre patience. Et alors que l’on se dirige doucement vers un score de parité, Barry perd le ballon à l’entrée de sa surface. Memeti n’en demandait pas tant pour servir Denruyter, esseulé sur la gauche. Le médian local ne se fait pas prier et place sous le bras de Crahay (0-1). Les Rouges exultent, les Bleus pestent.

Et l’explosion de joie sera encore plus grande quelques instants plus tard au moment des trois coups de sifflet de Monsieur Magas. Oui, Waremme a renversé l’Union Hutoise qui ne peut s’en vouloir qu’à elle-même. Car oui, le terrain était compliqué. Mais avec son talent, les Hutois doivent pouvoir se sortir d’une telle situation. Quant aux Wawas, ils ont prouvé, une fois de plus qu’avec peut-être moins de talent mais une envie débordante, on peut renverser des montagnes.

WAREMME: Lemire, Rihon, Dumoulin, Gillard, Maglio, Javaux, Memeti, Denruyter, Bustin (76e Étienne), Lucania (81e Saint-Mard), Venner (84e N’Tumba).

UNION HUTOISE: Crahay, Bartholome, Humblet, Verboom, Vancoppenolle, Barry, Messaoudi, Nzoigba (46e Hubeaux puis 70e Pianetti), Timmermans, Kabeya, Guilmi.

Arbitre: Alexis Magas, assisté de Jurgan Leyvisch et Kokou Azianou.

Avertissements: Javaux, Kabeya, Humblet, Maglio, Barry, Bartholome.

But: 88e Denruyter (1-0).