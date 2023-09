Guère plus fringante, malgré de louables intentions, l'équipe flandrienne s'est pourtant montrée la plus concrète dans ses tentatives au but avec trois frappes cadrées. Rien de transcendant ceci dit pour revendiquer davantage dans une rencontre sanctionnée par un partage logique.

Visé : Crémer, Ebengué, Kaluanga (80e El Khattouti), Belhadj, Marmot (31e Adji-Martin), Teise, Bunchukov, Gerits, Diakhaté (69e Thioune), Errahmouni (80e Karraoui), Saïdi (46e Bouhlal).

Winkel: Kudimbana, Verhooghe, Van Marcke, Dujardin, De Schepper (81e Buyl), Bendianishvili (71e Dauchy), Sula (62e Beyens), Deschilder, Debouver, Clyncke, Perbet (81e Vandendriessche).

Arbitre: M. Afifi.

Avertissements: Ebengué, Clyncke, Bendianishvili.