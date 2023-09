La dénomination du trail fait sourire et attire les regards. “Certains viennent parfois juste pour découvrir ce qui se cache derrière ce nom”, nous avait confié au début de l’été Olivier Denis, organisateur avec le club de course à pied du Vico Marchin. “Mais ça n’a évidemment rien à voir avec le sens figuré de l’expression populaire.”

L’événement est en fait organisé chaque année en collaboration avec l’Asbl du Vieux Charbonnage qui, à cette date, propose son traditionnel Méchuy et fait tourner des cochons sur une broche dans le cadre de ses cochonnailles.

Mais l’après-course, en raison des risques d’orage, n’avait pu avoir lieu. “Ça nous a laissé un goût d’amertume”, relate aujourd’hui Olivier Denis.

Ce n’est que partie remise puisque les organisateurs ont décidé de proposer une première version nocturne du Trail de la Cochonne le samedi 14 octobre.

Quelques photos du trail de la cochonne, à Gives ©V.L

Au menu, deux distances, de 11 et 20 km, sur des parcours modifiés par rapport au format festival, afin de profiter des différents chemins de la Solière.

L’ascension du Terril du Vieux Charbonnage, qui ne mesure pas plus de 150 mètres mais dont le passage le plus raide frôle les 60 %, sera à nouveau proposée. Un passage qui sera éclairé et animé.