Un mois d’octobre à cent à l’heure pour le HC Visé

Si l’entraîneur visétois est serein, c’est aussi parce que “des tests, il y en a déjà eu.” Comme ce match à Tongres, par 35 degrés dans la salle, où les Visétois ont émergé tandis que leur adversaire s’écroulait. Ou cette rencontre face à Bevo où, menés de trois buts, ils ont su retourner la situation à leur avantage.

Alors qu’il avait soufflé le chaud (parfois) et le froid (trop souvent) la saison dernière, le HC Visé est désormais beaucoup plus régulier sur 60 minutes.” C’est dû à une combinaison de facteurs, dit Thomas Cauwenberghs. La préparation a été plus dure que la saison dernière, Florent Bourget est un véritable demi-centre qui nous amène de la sérénité, nos joueurs sont à un âge où on progresse encore tandis que certains adversaires vieillissent, nous finissons mieux les actions sur les ailes…”

On ajoutera à cela deux gardiens qui ont retrouvé leur niveau d’il y a deux ans. Ce n’est pas un hasard si Visé possède la meilleure défense. “Et j’y tiens, dit Cauwenberghs. Marquer 45 buts, je m’en fiche. Par contre, à partir de 25 buts encaissés, mon visage change. Parce qu’on peut construire énormément de choses autour d’une bonne défense. Chaque ballon récupéré, c’est une cartouche supplémentaire.” Et des cartouches, il en faudra pour abattre la meute de Lions. Les Hollandais ont la réputation de pratiquer le plus beau handball de BeNeLeague, il devrait donc y avoir énormément de spectacle ce samedi au hall omnisports de Visé.