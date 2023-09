Visé devra être capable de faire le gros dos au Tivoli

En clair, Visé a mangé son pain blanc et ne se rend pas à La Louvière dans les meilleures conditions. La soirée de son gardien, Arthur Crémer, s’annonce très certainement animée. “On ne sous-estime aucune équipe, on n’en surestime pas non plus, prétend le dernier rempart des Oies. Et nous n’irons pas là-bas pour prendre le moins de goals possibles, même si nous connaissons le potentiel, surtout offensif, de notre adversaire.”

Face à des éléments de la trempe de Vancamp, Soumaré et Pau, pour ne citer que ces trois-là, Visé devra à coup sûr être capable de faire le gros dos. Revenu dans le groupe sur le tard, la possibilité est sans doute belle pour le Theutois de démontrer que Visé peut compter sur lui, alors qu’il vit une situation un peu particulière, sans aucune concurrence à son poste. “Je n’ai pas de concurrent derrière moi mais je ne vais pas m’endormir sur mes lauriers pour autant, assure-t-il. J’ai surtout envie de prester enfin une saison complète, à 100 %.” En rapportant, quand la nécessité s’en fait sentir, des points à son équipe.