Stockay s’incline logiquement à Rochefort : “On a hésité à jouer alors que c’est notre jeu”

Avec un pressing haut et constant, l’Union poussait rapidement les Stockalis à la faute. Ouedraogo interceptait une passe mal calibrée de Dachelet dans le rectangle et servait Akwasi pour le 1-0. Rochefort insistait et l’excellent Perseo inquiétait Alfieri à deux reprises. “Je pense qu’on a eu un peu peur de ce pressing on n’osant pas, admet Manu Valoir, le coach stockali. Ce but tombé très vite a fait mal et on a hésité à jouer alors que c’est notre jeu.” Ses hommes n’étaient quand même pas loin d’égaliser à la 25e sur des tentatives de Basha et Jurdan, chaque fois détournées devant la ligne par Fioré. Sur le tir de Jurdan qu’il prenait en pleine tête, l’ex-louvièrois était d’ailleurs sonné. Rochefort héritait encore d’une énorme opportunité sur une offrande d’Azevedo que Cornet ne parvenait pas à conclure.

À la reprise, si Stockay se libérait enfin d’un pressing local logiquement moins intense, les plus nettes opportunités restaient rochefortoises. Servis par un Perseo en feu, Akwasi et Azevedo, à deux reprises, ne réussissaient pas à mettre Rochefort à l’abri. Saïd non plus, lui qui était monté en fin de mi-temps pour remplacer Ouedraogo, blessé au genou. La délivrance tombait à dix minutes du terme sur une magnifique phase initiée, vous le devinez, par Perseo dont l’ouverture parfaite arrivait dans les pieds de Saïd qui enroulait sa frappe pour battre Alfieri. Rochefort pouvait savourer, rassuré à une semaine de la venue du leader montois de Dante Brogno, invaincu. “On est là où nous devons être au classement (NdlR : 2e avec 12 points sur 18), ajoute Jeff Rentmeister. Ce sera un match de gala.” Pierre-Alain Laloux, très solide pour son retour de blessure, conclut : “Ça fait trois semaines que je veux jouer, j’avais la dalle et franchement, quand on travaille tous comme ça les uns pour les autres avec une telle mentalité, je vois mal qui viendra prendre des points ici.”

ROCHEFORT : Lentz, Englebert, Fiore, Laloux, Wilmots, Remy, Perseo, Akwasi (84e Gall), Azevedo (90e Chen), Ouedraogo (39e Saïd), Cornet.

STOCKAY : Alfieri, Ronvaux, Ayoub, Dachelet (63e Senakuku), Niankou, Jurdan, Sangare, Basha (73e Labrahimi), Sternon, Boumediane (82e Saidi), Caufriez.

Arbitre : M. Jacoby.

Avertissements : Sangare, Perseo, Akwasi, Labrahimi.

Les buts : 10e Akwasi (1-0), 81e Saïd (2-0).