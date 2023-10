Visé a constaté à ses dépens la différence de niveau avec la RAAL

Le courage ne suffit pas toujours. C’est assurément ce qu’auront dû méditer les jeunes pousses de José Riga durant le long retour en car ce samedi soir. Si on excepte quelques bribes de match, quelques minutes en début de rencontre et à peine plus en seconde période, jamais les Visétois ne furent en position de revendiquer quoique ce soit tant la mainmise hennuyère fut insolente de bout en bout obligeant les visiteurs à “garer le bus” devant leur but. “Cela ne faisait pourtant pas partie du plan de départ et dans notre for intérieur nous étions venus, malgré les nombreuses absences de titulaires habituels, pour tenter un truc et réussir une performance mais force est de reconnaître que nous avons manqué de tout ce soir à commencer par moi qui ai perdu trop de ballons et me suis montré trop souvent précipité” se flagellait sans aucun doute trop sévèrement Ilias Bouhlal, qui avait pourtant posé ponctuellement quelques soucis aux Louviérois.