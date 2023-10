Le FC Herstal vit un début de saison compliqué : “La situation est voulue”

Une réponse ironique ? Pas du tout ! Lorsqu’il a repris le club en 2009, l’Herstalien a voulu mettre sur pied un projet qui se concrétise enfin. “Le temps est venu de jouer avec des jeunes. Ce sont eux qui font le football amateur. Je suis un homme de défis. Je voulais faire monter le club en nationale, j’y suis parvenu en 2016. Maintenant, il faut travailler autrement et rester motivé. Il faut savoir que nous avons refusé près de 300 jeunes cette année car tous les clubs de notre ville n’ont pas la structure pour les accueillir en répondant aux exigences des parents. C’est une fierté pour nous”, explique-t-il.

guillement "Je n’ai plus envie non plus de boucher les trous du club."

Bien entendu, derrière tout ce projet se cache une réalité financière. Diego Munoz, soutenu par ses sponsors, est (pratiquement) le seul homme à bord du navire au niveau des finances. “Il n’est pas du tout question de fermer les vannes. Bien au contraire. Il faut simplement réfléchir à la manière d’utiliser son argent. Nous n’avons pas le plus petit budget de la série mais nous devons le répartir sur l’ensemble du club et non sur une seule équipe première.”

Dans la tête du président, les choses sont bien claires et il sait où il veut en venir. “Il faut pérenniser le club et les jeunes motivés doivent être récompensés. Si nous payons, c’est pour la formation et les jeunes qui se donnent à fond. Ou alors pour quelques renforts qui apportent un vrai plus au niveau footballistique et dans l’encadrement des jeunes. Pas comme la saison dernière. Les salaires à hauteur de plusieurs milliers d’euros, c’est terminé à Herstal. Je n’ai plus envie non plus de boucher les trous du club. Alors, payer oui, mais il faut le faire intelligemment.”

Sportivement en tout cas, le FC Herstal pense encore au maintien et ne baissera pas les bras. “Le championnat est encore long. Nous n’avons pas dit notre dernier mot. Quelle que soit l’évolution de la situation, notre entraîneur sera toujours là la saison prochaine, sauf s’il ne souhaite pas poursuivre.”