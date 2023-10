Wagemans (Wanze/Bas-Oha) et Pianetti (Union Hutoise) retrouvent leur ex à l’occasion d’un derby de feu

Deux saisons plus tard, Wanze/Bas-Oha retrouve Huy. Enfin, plutôt l’Union Hutoise pour ce qui sera considéré officiellement comme le premier derby de l’histoire des deux clubs. Et à cette occasion, nous avons tendu notre micro à Tom Wagemans et Théo Pianetti. Si le premier cité a été formé chez les Hutois, le second provient quant à lui du centre de formation wanzois. Ce samedi soir, ils vont affronter leur équipe d’origine. Préface.