Magnifique vainqueur au Patro Eisden (0-2), le RFC Liège confirme son état de forme

On s'attendait à un match d'hommes, comme souvent lors de ce derby de la Meuse. On y a eu droit, avec un M. Bourdeaud'Hui qui annonça très vite la couleur... jaune. Trois cartons dans les dix minutes initiales, deux autres dans le quart d'heure suivant. Toutes pour jeu dur. Sur le plan du jeu le jeu, Liège s'octroyait la plus belle occasion d'ouvrir le score. Cascio trouvait Bruggeman aux six mètres. L'ailier liégeois ne redressait pas suffisamment la trajectoire du ballon. Le Patro, pour sa part, forçait un bon nombre de phases arrêtées. Mais il en était réduit à réclamer un penalty pour un bras de Loemba, que l'arbitre décidait de ne pas sanctionner.