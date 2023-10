L’Union Hutoise a mangé Wanze/Bas-Oha

Dès les premières minutes, l’intensité de la rivalité s’est fait sentir sur le terrain, avec des tacles fermes et des duels acharnés pour prendre le contrôle du ballon.

Huy a rapidement pris les devants grâce à une tête piquée via leur attaquant en forme, Théo Pianetti, à la 15e minute (0-1). Le clan visiteur, en délire, a salué cette réalisation avec des chants et des acclamations passionnées. Juste le temps de se remettre de l’ouverture du score que Guilmi atteint Timmermans en seconde zone où ce dernier transforme l’offensive en doublant la marque (0-2). Les Wanzois ont tenté de répliquer, mais la défense solide de Huy a étouffé leurs tentatives.

La deuxième mi-temps a été tout aussi palpitante que la première. Les joueurs de Huy ont continué à exercer une pression constante sur leurs adversaires, monopolisant le ballon et créant de nombreuses occasions de but. Et c’est dès l’entame de celle-ci que les Unionistes scellent leur victoire grâce à un lob élégant de Kabeya (0-3). Les supporters de Huy ont alors laissé éclater leur joie, créant une ambiance véritablement folle dans le stade. “On n’a pas réellement été mis en difficultés. Marquer dès l’entame de match nous a aussi libérés”, savourait Pascal Bairamjan, le coach de l’Union Hutoise, qui a repris la tête du championnat.

Malgré leur défaite, les locaux ont continué à soutenir leur équipe jusqu’à la dernière minute. Dans un bon état d’esprit, les P’tits bleus n’ont jamais baissé les bras et ont fait preuve d’un grand courage face à un adversaire coriace. “On aurait bien voulu créer la surprise, mais on savait qu’ils étaient intrinsèquement plus forts que nous et que tout point pris serait du bonus, confiait pour sa part Jean-Yves Mercenier, le T1 bas-ohatois. J’ai juste un petit goût amer avec ce score sec.”

WANZE/B-O. : Henrotte, Honay, Beaujean, Moureaux, Gilson, Rasquin (80e Berzolla), Denorme (75e Bisconti), Neerdael, Chabot (80e Ziémons), Bertrand, Wagemans (75e Adam).

UNION HUTOISE : Crahay, Bartholomé, Humblet, Verboom, Vancoppenolle, Barry (87e Herpigny), Messaoudi, Kabeya, Timmermans, Pianetti (67e Bakala-Luvuvamu), Guilmi (77e Deppe).

Arbitres : M. Soors.

Avertissements : Honay, Messaoudi, Gilson, Rasquin.

Exclusion : 88e Verboom.

Les buts : 15e Pianetti (0-1), 19e Timmermans (0-2), 47e Kabeya (0-3).