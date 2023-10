Un petit point aurait fait du bien aux Visétois

“Heist n’a pas produit plus que nous dans le jeu, faisait remarquer José Riga. La grosse différence, c’est son réalisme devant le but. ” L’entraîneur visétois en relevait également une autre dans l’assiette des Oies, qui le fâchait davantage que l’efficacité adverse. “Heist est une équipe qui joue les duels, avec une stabilité sur le terrain que nous n’avons pas. Il faut d’abord courir… Certains montraient de belles choses il y a quelques semaines. Je ne comprends pas. Quatre ou cinq joueurs sont concernés par mes remarques, mais c’est trop peu dans un groupe. ”

Un constat nuancé pour des garçons comme Karraoui (sorti au repos) et les trois jeunes Jamaïcains intégrés à la ligne offensive dès la reprise. “Amine (Karraoui) était crâmé par ses nombreux appels de balle, expliquait José Riga. Quant aux Jamaïcains, je ne vais certainement pas leur en vouloir. Il faut de la patience avec eux. ” Et un contexte certainement un peu plus serein pour les lancer dans le grand bain. Il n’y a sans doute pas d’autres recettes que les victoires et les points pour en arriver à les voir évoluer dans les conditions souhaitées, comme celui que Visé aurait toujours dû conserver face à Heist. Parce que, très vite menés au score, les Visétois avaient su réagir pour égaliser à l’heure de jeu.

Visé : Crémer, Ebengué (46e Reid), Kaluanga, Belhadj (85e Adji-Martin), Marmot, Teise, Bunchukov, Gerits, Saïdi (46e Simms), Errahmouni (76e Bouhlal), Karraoui (46e Clarke).

Heist : Van Aerschot, Nys, Peers, Vande Cauter, Smet, Sabhaoui (76e Benhamou), Augustynen, Goossens (67e Van Hout), Carrasco (67e El Attabi), Jannes (67e Hannach), Colman (76e Van Goylen).

Arbitre : M. Loockx.

Avertissements : Goossens, Kaluanga, Teise, Belhadj.

Les buts : 11e Augustynen (0-1), 61e Errahmouni (1-1), 74e Colman (1-2).