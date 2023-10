Situé sur la rive asiatique du Bosphore, à l’embouchure avec la Mer Noire, Beykoz est un très beau quartier de 250 000 habitants (plus grand que Liège !).

Cette rencontre tombe à un moment difficile pour Visé. Après un bon départ en BeNeLeague, l’équipe s’est effondrée dans les 20 dernières minutes face aux Lions de Geleen, elle a enchaîné par un non-match à Bocholt (défaite par 10 buts d’écart) et arraché péniblement un point à Houten au terme d’un long déplacement dans les embouteillages, jeudi soir. “Dans le contenu, ce fut déjà meilleur que ce que nous avions montré à Bocholt, surtout d’un point de vue défensif, dit Thomas Cauwenberghs. Mais nous manquons encore beaucoup trop d’occasions pour prétendre à mieux en ce moment.”

La blessure d’Yves Vancosen ne facilite pas les choses. Le capitaine souffre d’une déchirure au mollet et a manqué les deux derniers matches. Il ne jouera pas non plus en Turquie. L’équipe a perdu un leader mais aussi un pivot qui focalisait toujours l’attention de deux défenseurs. Sans lui, le jeu visétois est devenu trop prévisible.

Il importe donc de trouver une parade. En effet, Beykoz a été champion de Turquie la saison dernière et occupe la deuxième place actuellement. “J’ai joué contre l’équipe nationale turque des jeunes, et c’est très costaud”, confirme Jules Kieffer, approuvé par Jules Ranc qui a vu des images sur YouTube. L’équipe affiche une moyenne d’âge de 27,4 ans (contre 23,8 à Visé) et a remporté ses 3 derniers matches en n’encaissant jamais plus de 25 buts.

Il est encore difficile de dire quelle sera l’ambiance dans la salle. Par contre, Visé ne sait pas s’il pourra s’entraîner sur place. Un créneau est prévu dimanche matin mais le quartier risque d’être bloqué en raison du passage du Tour de Turquie cycliste, où on annonce la présence du président turc Recep Tayyp Erdogan. Dans ces conditions, l’objectif fixé est clair : préserver l’intérêt du match retour, fixé pour le samedi 21 octobre à 19 h à Visé.