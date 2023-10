Visé compte sur son buteur pour vaincre Dessel

Les Visétois devront se faire violence. Parce qu’ils sont dans le dur actuellement. Parce que le stade Armand Mélis reste également un lieu hostile, qui ne leur a jamais souri en Nationale 1 (2 défaites, 1 nul). L’URSLV compte énormément sur celui qui s’érige comme son buteur maison. Errahmouni, c’est deux tiers des buts visétois en championnat (4 sur 6). “Le coach m’accorde une grande confiance”, avoue l’ancien d’Ajaccio, arrivé chez nous en janvier dernier via le Stade Disonais. “Ma réussite me laisse un goût amer pour le moment. Je suis frustré que mes buts ne rapportent pas tant de points que ça à l’équipe, à l’image de celui contre Heist le week-end dernier. ”

Quand il passe au crible le jeu proposé par l’URSLV, le flanc droit offensif des Oies est clair. “On ressent maintenant le décalage dû à notre manque de préparation. On doit encore progresser dans notre jeu collectif. On le sait parce que nous analysons beaucoup nos matchs. Le championnat est assez physique, le jeu passe énormément par l’envie et les duels avant les qualités techniques. C’est un foot que je connais et qui ne me dérange pas. J’y ai goûté pendant mes quatre années en Corse ! Je ne pense pas que les adversaires se disent qu’ils auront un match facile contre Visé. On les commence souvent avec la bonne attitude, puis on cale sur la difficulté de réveiller notre fougue quand le ballon ne veut pas rouler pour nous. ”

Iliasse Errahmouni n’en perd pas pour autant sa bonhomie et sa volonté de croire en des jours meilleurs. Avec, cette fois, un but qui ne comptera pas pour du beurre ?