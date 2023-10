À l’Union Hutoise, l’efficacité est aussi défensive

Quoi qu’il en soit, samedi soir, l’Union Hutoise a prouvé qu’outre des attaquants efficaces, elle possède aussi une excellente assise défensive. Durant quasiment toute la seconde période, les Hutois ne se sont plus créé la moindre occasion. Ce sont les Carriers qui ont dominé mais qui n’ont jamais trouvé la faille. Avant le repos, sauf sans doute durant le quart d’heure initial, les hommes de Bairamjam, s’ils avaient fini par inscrire un but, avaient surtout galvaudé de sérieuses opportunités. Quand l’inévitable Kabeya s’était enfin trouvé à la réception d’un centre au cordeau parfait de Bartholome pour inscrire ce qui allait être l’unique but de la rencontre, il y avait déjà eu des occasions plus concrètes gaspillées.

Et donc, la parfaite organisation défensive des actuels leaders de la série allait faire le reste. “On a éprouvé des difficultés à entrer dans le match, admettait Pascal Bairamjan. On a galvaudé de nombreuses occasions mais les joueurs ont accompli beaucoup d’efforts et ont parfois manqué de lucidité. Après la pause, Sprimont a poussé mais on doit souligner la solidité de notre défense.”

”Je suis évidemment déçu après cette courte défaite, maugréait Patrick Fabère. Après Habay, voilà le deuxième revers sur ce score de 1-0. Il a chaque fois manqué un petit quelque chose mais je retiens la très bonne réaction de mes joueurs après le repos.”

UNION HUTOISE : Crahay, Bartholome, Humblet, Verboom, Vancoppenolle, Bakala, Barry, Messaoudi (73e Deppe), Timmermans, Kabeya (48e Pianetti), Guilmi.

SPRIMONT : Peharpre, Lambrechts, Gerstmans, Fall, Aksoy, Bah, Impagnatiello (80e Carrea), Camara (73e Cugnon), Cokgezen, Ngieme, Hernandez.

Arbitre : M. Patris.

Avertissement : Bartholome.

Le but : 42e Kabeya (1-0).