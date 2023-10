Handball/European Cup : Visé peut encore faire la différence à domicile

Après les deux dernières prestations de son équipe, Thomas Cauwenberghs devait essayer autre chose. Il choisissait de titulariser Destexhe et Boyon à la place de Brixhe et Nguema.

Le début de partie visétois était encourageant, avec un collectif très solide défensivement mais encore trop d’opportunités manquées de créer un écart de quatre buts.

Hadzic arrosait le gardien adverse mais, après sa sortie, l’équipe visétoise perdait sa belle organisation face à un adversaire qui accélérait le jeu sur la gauche.

Suite à une exclusion temporaire de Boyon, les Turcs prenaient même quatre buts d’avance. Un passage à une défense en 5-1 et la bonne entrée de Brixhe permettaient aux Mosans de revenir à un but mais une nouvelle exclusion temporaire, de Devisch cette fois, permettait à Beykoz de reprendre ses distances au repos.

Après la pause, Plessers maintenait son équipe dans le match mais Visé commettait trop de fautes techniques qui se payaient cash et Beykoz comptait jusqu’à sept buts d’avance.

Les Mosans avaient le mérite de ne pas baisser les bras et, dans le money time, leur condition physique leur permettait d’accélérer pour mettre Bourget, Hadzic et Nguema sur orbite pour limiter les dégâts à deux buts.

"Une fois au pied du mur, le groupe s’est rebellé."

“J’essaye toujours de voir le verre à moitié plein”, dit Thomas Cauwenberghs. “En l’occurrence, nos quinze dernières minutes ont été bien meilleures que les 45 premières. Défensivement, il y a eu du contenu sur tout le match, ce qui n’était plus arrivé depuis près d’un mois. Mais nous n’avons pas suffisamment valorisé cela offensivement parce qu’il y avait énormément de déchet. Et le pire, c’est que nous ne mettions pas de rythme. Mais une fois au pied du mur, le groupe s’est rebellé et c’est quelque chose sur lequel nous pouvons construire. ”

Deux jours de congé pour souffler

Le coach a accordé deux jours de congé à ses joueurs. “Parce que je pense que quand on est en manque de confiance comme ce fut le cas ces dernières semaines, c’est peut-être qu’on a besoin de souffler. À commencer par moi (sourire). ”

Car même s’il rentre satisfait, Visé ne rentre pas gagnant et devra donc faire la différence devant son public. Pour cela, il devrait pouvoir compter sur la présence d’Yves Vancosen. Victime d’une petite déchirure au mollet, le capitaine a effectué des tests avec le kiné, Mika Meex, et il ne ressent plus de douleur. Sa présence, alliée à celle d’un public que le président Arthur Hoge espère nombreux, constituera un atout pour réaliser un exploit que pas grand monde ne croyait possible jusqu’ici.

HC Visé : Plessers (60') Destexhe 4, Bello, Boyon 1, Hadzic 9, Massat 1, Kieffer 2, Bourget 5, Nguema 2, Ranc 1, Brixhe 4.

Intermédiaires : 4-5, 12-9, 17-14, 22-17, 28-21, 31-29.