Waremme se régale d’un fade Wanze/Bas-Oha

Suite à deux corners improductifs locaux, Javaux, en contre, trouvait Bustin, totalement isolé sur la droite. Sa frappe tendue ne laissait aucune chance à Tombal (0-1). Ce but déstabilisait encore un peu plus les visités qui tergiversaient tant et plus dans leur rectangle. Tout profit pour Javaux qui ajustait un tir que Tombal, d’une détente magnifique, écartait. Alors que les Rouges menaient le match à leur guise, sur un coup franc de Rihon donné en retrait, Dumoulin prenait le cuir dans les mains dans le rectangle. “Comme le hors-jeu de Bertrand avait été signalé dans l’axe du but, avoue Dumoulin. Je pensais que la faute devait être jouée de là. Mais l’arbitre avait laissé Rihon sur la droite la donner.” Pénalty gag que Neerdael transformait (1-1).

Après la pause, ce goal tombé de nulle part n’avait même pas le don de rebooster les Mosans qui retombaient rapidement dans leurs travers. C’est ainsi qu’une magnifique transversale de Louis Étienne rencontrait la tête de Venner au second poteau (1-2).

Un petit sursaut d’orgueil parcourait l’échine locale. Neerdael centrait au cordeau de la droite, Lemire veillait au grain au poteau. Il fallait attendre le dernier quart suite à l’exclusion de Maglio pour voir Wanze/Bas-Oha plus offensif. Sans réel danger. Nouvelle défaite pour les Bleus. Les Rouges, eux, venaient de réaliser un 9 sur 12.

”Je suis abattu, et énormément déçu”, ce sont les premiers mots que Jean-Yves Mecenier déclare en sortant du vestiaire. “Nous n’avons rien à revendiquer. Notre prestation fut insuffisante. Ce n’est clairement pas le Wanze/Bas-Oha de la saison dernière. Nous manquons d’envie, de motivation. Nous avons besoin d’un leadership. Nous allons parler mardi et tenter de trouver des solutions pour engranger des points.”

”Je savais que ce serait un match tendu”, analyse Thierry Raskin, le T1 waremmien. “Les gars sont allés au charbon durant les nonante-cinq minutes de jeu. La victoire est méritée. Nous devons enchainer les succès.”

WANZE/BO : Tombal, Beaujean, Rasquin, Adam (59e Chabot), Bisconti (82e Denorme), Moureaux (53e Ziémons), Gilson (59e Pessotto), Honay, Neerdael, Wagemans, Bertrand.

WAREMME : Lemire, Saint-Mard, Dumoulin, Maglio, Rihon, Javaux, Etienne, Lagrib (85e Denruyter), Gillard, Venner (75e N’Tumba), Bustin (75e Memeti). Arbitre : M. Lemaire.

Avertissements : Bisconti, Honay, Ziémons, Pessotto ; Javaux, Lagrib, Bustin, Memeti.

Exclusion : 74e Maglio (2j.).

Les buts : 26e Bustin (0-1), 37e Neerdael (1-1 sur pen.), 49e Venner (1-2).