Patrick Sangwa analyse le bon début de saison d’Aywaille mais ne s’enflamme pas : “Nous pourrons mieux nous situer dans cinq matchs”

Lorsque l’on regarde le programme des semaines précédentes, on constate cependant rapidement que les Aqualiens ont affronté pas mal de formations de la deuxième moitié de tableau, à l’instar de Marloie, Seraing, Herstal, Elsaute ou encore Mormont. Mais ils ont aussi empoché une unité face à Sprimont et Raeren-Eynatten, mieux classés. “Ce sont deux clubs importants de la série. Il reste maintenant l’Union Hutoise et Habay. Pour moi, Huy reste une inconnue. Lorsque l’on voit que même Habay a perdu des points contre Seraing, on se rend compte que le classement n’est pas déterminant. Et puis, on le sait : le championnat ne se joue pas dans les gros matchs.”

guillement "Humainement, l’aventure est exceptionnelle avec ce groupe."

Depuis plusieurs saisons maintenant, Aywaille espère atteindre (au moins) le tour final. Cette année sera-t-elle enfin la bonne ? “Pour y arriver, il faut parvenir à enchaîner. Dans cinq matchs, nous pourrons mieux nous situer. Le problème est que nous n’arrivons pas toujours à concrétiser nos occasions, alors que nous nous en créons. Il manque peut-être un vrai buteur. Il ne faut pas oublier non plus que Chubaka a peu joué la saison dernière à Verlaine et qu’Erivelton n’a disputé qu’un demi-championnat. Ils reviennent dans le coup, mais je me réjouis de les voir au top. J’espère que nous serons à 100 % dans deux semaines.”

Focus sur Aywaille

Jusqu’à il y a peu, Patrick Sangwa faisait partie du staff de l’équipe nationale du Burundi, en qualité d’adjoint. L’aventure s’est terminée récemment mais le mentor en parle sans langue de bois. “J’étais arrivé au Burundi grâce à un contact avec le président. Finalement, le sélectionneur et moi avons connu une dispute assez importante. Nous nous sommes mis à table et nous avons discuté franchement. Nous avons alors commencé à travailler ensemble. Mais lors du match contre le Cameroun, j’ai senti que la symbiose n’était plus là. Il pensait sans doute que je voulais sa place mais ce n’était pas le cas. J’ai préféré m’en aller. La charge de travail était importante, avec des analyses approfondies de matchs. J’y ai passé des heures.”

Des heures qui pourront être mises à profit par le club aqualien…