”Des clowns…” : un joueur suspendu 6 mois pour avoir injurié la fédération de football

Sur Facebook, Nicolas Lesecque n’a pas mâché ses mots. “On dit encore une fois merci à ces clowns du comité, c’était écrit”, y postait-il après le 0-3. Plus tôt, après la décision du CP de faire rejouer, il écrivait notamment : “Dommage que le si beau sport qu’est le foot provincial soit dirigé par des clowns sans c****. Ce n’est pas la première fois qu’ils prennent des décisions scandaleuses et totalement incohérentes, sans prendre en compte la situation d’un match et encore pire, sans se soucier le moins du monde de l’équipe et de la personne victimes de ces sales blessures”.

Tout ceci n’a donc pas fait plaisir aux instances. “Le Comité Sportif ACFF estime que les propos tenus sur les réseaux sociaux par M. Lesecque N. joueur de R.J.S Olnoise mettent clairement en doute l’intégrité, l’honnêteté et l’impartialité de d’une instance fédérale”, souligne l’ACFF. Or, par son affiliation, “M. Lesecque s’est engagé à respecter le règlement fédéral et, entre autres, l’Art. B3.11 qui stipule : “Les clubs et leurs membres sont tenus de : […] 4° ne pas mettre en doute l’intégrité des arbitres, des instances fédérales ou leurs membres par des déclarations telles que, mais sans s’y limiter, des déclarations publiques aux médias ou par des messages diffusés via les réseaux sociaux””.

Le Comité Sportif ACFF a décidé de suspendre Nicolas Lesecque pour une période de 6 mois dont 2 mois effectifs et 4 mois avec sursis (sursis révocable pendant une période d’un an).