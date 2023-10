José Riga avant Visé – Antwerp U23 : “Visé doit se remettre en selle, c’est tout”

”Certainement un exemple dans le football belge”, dit-il.

Englués dans les profondeurs du classement, les Visétois auront pour mission de relever la tête face à une jeune équipe anversoise bien mieux entrée dans son championnat qu’il y a un an.

”Un adversaire qui a de la qualité dans son jeu, avec de la percussion offensive notamment, capable de belles choses en transition”, prévient José Riga. Et dont certains éléments s(er)ont peut-être amené à prendre une dimension supplémentaire en disputant la Youth League cette saison.

José Riga ne s’en cache pas : il a eu du mal à accepter la défaite du week-end dernier à Dessel (2-1). S’il ne pressentait pas à ce point le manque d’unités au classement, qui conduit l’URSLV à supporter le poids d’une lanterne rouge, l’entraîneur des Oies sait pourtant qu’il n’y a pas trente-six chemins vers des jours meilleurs. “Il faut se remettre en selle, c’est tout.”

Pour (tenter de) dompter l’équipe anversoise, Visé sera privé de Nicolas Gerits. Seul élément du noyau à posséder un véritable bagage en Nationale 1, le capitaine visétois, suspendu, a déjà vécu pareille situation avec son club précédent, Dessel.

”Nous nous étions sauvés lors du dernier match, alors que nous avions une belle équipe !, rappelle-t-il. Dans une situation comme la nôtre, il faut vraiment un match déclic. Il arrivera, le plus tôt possible. Le jeu, on l’a, le brin de chance pas. Parce qu’on ne le force pas. C’est maintenant que nous allons voir si le groupe est vraiment solidaire. Comme capitaine, j’ai un rôle à jouer aussi. Je sais avec l’expérience que la jeunesse te fait facilement rejeter la faute sur l’autre. Je leur répète souvent qu’il faut d’abord analyser nos erreurs par une sorte d’introspection, d’autocritique.” Perdre en équipe, gagner en équipe !