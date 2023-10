Confronté à de nombreuses absences, Samuel Petit avait décidé d’aligner le quarantenaire dans la ligne médiane aux côtés de Duracak. L’ancien joueur de Virton aura donné quelques sueurs à son coach en début de partie, multipliant les mauvaises passes dont l’une amènera le premier but hutois.

La deuxième rose hutoise, signée Nzoigba, aurait pu sonner le glas des Habaysiens qui n’avaient pas encore mis Crahay à contribution. Mais, à l’image de Raboteur, la bande à Samuel Petit a enclenché la seconde jusqu’au repos, revenant logiquement au score via son duo d’attaque Copette-Molinari, assez discret jusque-là.

Dans son 3-5-2 devenu habituel cette saison, Habay pouvait croire au retournement de situation complet. Mais ni Copette ni Thomas sur ses premières touches de balle ne parvenaient à trouver la faille en première partie du deuxième acte.

Le pressing haut et intense des deux formations ne laissait guère de possibilités de construire patiemment le jeu même si Habay a quasiment toujours tenté de repartir au sol depuis derrière. Sans arriver régulièrement dans le rectangle de Hutois bien en place et qui ont prouvé qu’ils ne volaient pas leur place au classement. Des Hutois qui comptent donc désormais trois unités de plus qu’Habay au classement avec le bijou signé Timmermans à un quart d’heure du terme. Sans dix joueurs, Habay a montré qu’il y avait de la profondeur dans le noyau, qu’il y avait des ressources mentales aussi parce qu’après avoir été menés 0-2 sans se procurer d’occasion, les Habaysiens ont pu recoller au score en dominant leurs opposants. Samuel Petit devra aussi tirer des leçons après deux revers d’affilée à la maison. Après la claque subie face à Seraing (1-4), Habay a de nouveau encaissé trois fois, trop pour un candidat au titre. Avec le but concédé à Marloie, Habay est même à 8 buts contre en trois matchs alors que l’équipe de Thiebaut Bartholome n’en avait pris que deux sur les six premières sorties. Si la tranche est désormais perdue pour les Rouges, le titre, lui, est toujours dans le viseur.