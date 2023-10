Bouffée d’oxygène pour Seraing qui bat Herstal

Face à un adversaire toujours aussi poreux sur le plan défensif, Seraing s’est offert le luxe d’inscrire quatre buts, pour la seconde fois en quinze jours. Camara montrait la voie à suivre après vingt minutes, Bayo enfonçait le clou dès la reprise alors que Nadrani, au milieu d’autres occasions gâchées, déroulait le tapis rouge avant que El Farsi ne sauve l’honneur herstalien à dix minutes du terme. Bien maigre consolation pour une équipe qui retrouvait le chemin des filets après un mois de disette !

Au final, Seraing s’est imposé sans véritablement forcer son talent. « Mais en mettant notre égo de côté au repos », souligne Kevin Caprasse, loin pourtant de faire la fine bouche sur un succès qui permet aux Sérésiens de prendre leurs distances avec le bas du classement. « Trop sûre d’elle peut-être, mon équipe a surjoué en première période. Et à 3-0, Herstal ne doit pas inscrire son but. A ce moment-là, nous devions davantage mettre le pied sur le ballon pour le faire tourner et mieux le conserver. »

Côté herstalien, les semaines se suivent et se ressemblent, malheureusement. « Que vous dire ? », lance un Jean-François Iachetta aussi philosophe qu’impuissant. « Nous avions mis en place une organisation pour essayer de profiter des points faibles de Seraing. Mais comment revendiquer quelque chose quand on continue à se montrer aussi peu solide défensivement. »