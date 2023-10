Visé se qualifie sur la scène européenne dans une ambiance de feu

Tous les ingrédients qui font un bon match de handball étaient présents. Le public visétois, parfois un peu réservé, a démontré qu’en matière de fête, il n’avait rien à envier à ce qui se fait au sud de l’Europe. Les quelques supporters visétois qui avaient effectué le déplacement sur les bords du Bosphore peuvent en témoigner : il y avait plus d’ambiance à Visé qu’à Istanbul.

Soutenus de la sorte, les joueurs de Thomas Cauwenberghs ne pouvaient que faire corps. Certes, Nicholas Plessers (14 arrêts sur 41 tirs) a livré une prestation de top niveau du début à la fin du match, empêchant les Turcs de mettre la pression. Mais on pourrait désigner facilement quatre ou cinq “Hommes du match” car, à chaque moment de la partie, un joueur différent a su montrer la voie, tirer son équipe vers le haut.

Massat, Nguema et Bello ont livré un match parfait sur le plan défensif, les Français prenant aussi leurs responsabilités au shoot. Pierre Brixhe a fait mal sur le flanc droit. Hadzic n’a pas toujours été en verve mais, en début de deuxième mi-temps, c’est lui qui a remis l’équipe sur le droit chemin. Florent Bourget a sorti un hat-trick au meilleur moment et on ne parle pas de l’impact d’Yves Vancosen (3 lobs), dont le retour s’est fait clairement sentir à tous les niveaux. Mention aussi pour les remplaçants, qui ont permis à Visé de maintenir un rythme endiablé pendant 60 minutes. “C’est peut-être ça la grosse différence avec Beykoz, dit Thomas Cauwenberghs. Je vais en tout cas m’appuyer sur ce match pour trouver les éléments qui devront nous servir pour la suite de la saison.”

Car le chemin est encore long : dès mercredi (20h), la BeNeLeague reprend ses droits avec un nouveau match au sommet contre Volendam.