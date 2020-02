Tout savoir sur ce qui s'est passé dans la série ce dimanche.





Ce duel germanophone semble avoir enterré presque définitivement Amblève… Pourtant, les visiteurs pensaient pouvoir repartir avec un point en transformant un penalty à la demi-heure. Mais c’était sans compter sur un but de Quentin Hubert, monté quelques minutes plutôt, à 60 secondes de la fin du temps réglementaire.

Les buts : 19e Aksu (1-0), 34e Datou sur pen. (1-1), 89e Hubert (2-1).





Nouvelle victoire des hommes de Toni Niro qui alignent quatre matchs sans défaite (2 victoires consécutives). La victoire face à Melen, qui n’a plus gagné depuis quatre matchs, s’est dessinée en deuxième période alors que tout avait plutôt mal commencé. Vont-ils finalement s’en sortir ? A noter que François Henke a signé chez les Mauve et Blanc.

Les buts : 26e Nicolay (0-1), 35e Boulton (1-1), 70e Van Melsen (2-1).





Les Carriers ont arraché leur point juste avant le repos face à leur voisin au général, qui n’a plus gagné depuis le 24 novembre ! Pour les Sprimontois, il s’agit du troisième match d’affilée qui se termine sur le score de 1-1. A noter l’exclusion de Julio Gashi (2 jaunes) dans les derniers instants.

Les buts : 22e Mertens (1-0), 45e A. Keysers (1-1).





En gérant bien des débats, les hommes de Gino Piol ont enregistré trois points très importants face à un adversaire de milieu de tableau.

Le but : 23e Zinoune (0-1).





Malmundaria – Minerois 0-1

Précieuse victoire de La Minerie qui signe un six sur six et semble tout donner pour sortir le plus rapidement de la zone rouge, malgré son effectif réduit. Le match face à Aubel le 1er mars sera crucial.

Le but : 13e Gaillard (0-1).





Quel soulagement pour les Ougréens : enfin une victoire ! La première depuis le 27 octobre dernier. Guilmi a inscrit quatre butes en un peu plus de 25 minutes face à une équipe qui a dû se contenter de sauver l’honneur sur penalty.

Les buts : 63e, 66e, 73e Guilmi (0-1, 0-2, 0-3), 89e Meys sur pen. (1-3), 89e Guilmi (1-4).





Avec cette défaite, Dison perd sa deuxième place et voit revenir son adversaire du jour à trois points. Comme en bas de tableau, tout reste à jouer et le suspense est intense.

Le but : 27e Crits sur pen. (0-1).





Wanze/Bas-Oha – Fize 4-1

Les P'tits Bleus rejoignent leur adversaire du jour en tête de la P1. Fize semble avoir du mal en ce moment et réalise un 0/6 face à deux équipes du haut de classement.

Les buts : 8e Vandervost (0-1), 60e et 76e Depas (1-1 et 2-1), 78e et 84e Hotton (3-1 et 4-1).