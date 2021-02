En plus des fidèles supporters, des éléments internes au RFCL ont connu le dernier duel entre Liège et Anderlecht, en février 1995.





La dernière confrontation entre Liège et Anderlecht remonte au 19 février 1995. Disputée à Sclessin, elle s’est soldée sur le score de 0-4. À cette époque, le RFC Liège traversait une première crise importante alors que les Mauves enchaînaient les titres.

Du côté liégeois, pas mal de choses ont changé. Mais certaines personnes sont toujours là, ou à nouveau là, un quart de siècle plus tard. Parmi les anciens joueurs présents au club lors du dernier Liège-Anderlecht, on en retrouve deux à Rocourt : Raphaël Quaranta (titulaire ce jour-là) et Jean-François De Sart (remplaçant, monté au jeu). Dans le staff, Willy Robin, fidèle délégué, et Philippe Labalue, l’homme qui soigne les bobos, sont toujours là. Focus sur ces monuments du Matricule 4.