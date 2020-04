Retour sur le titre d'il y a 12 ans.

2008 était une année riche pour la ville de Liège : une semaine après le titre du Standard de Liège, l’ennemi de toujours, le RFC Liège, était champion en D3B. Des milliers de supporters avaient fait le déplacement à Bielmont (Verviers) pour pousser le club vers le titre. Un match qui permettait de rêver plus tôt que prévu puisque Turnhout avait partagé la veille face à Hamoir.

Une frappe puissante de Guillaume Legros, un but de près de Christophe Kinet et une superbe bicyclette de Jean-Sébastien Legros : 0-3, le titre était en poche. "Simplement magnifique, se souvient le coach de l’époque, Raphaël Quaranta. J’ai vécu l’un des grands moments de Liège. Je me rappelle avoir préparé ce match dans la nervosité car le suivant était contre Visé et Guy Thiry donnait une double prime aux joueurs s’ils battaient Liège."



© Marquet



Une composition risquée

La grosse surprise au coup d’envoi était de ne pas voir Christophe Kinet sur la pelouse. Le coach avait pris le risque de le mettre sur le banc et de le faire rentrer en seconde période. "Il était fou de ne pas commencer, dit Rapha. Je pense qu’il était à deux doigts de tout casser."

Un choix qui a finalement payé puisque Kiki, monté à la 69e minute, a inscrit le but de la délivrance cinq minutes plus tard. "Quand ça fonctionne, on peut toujours dire que le choix est judicieux. Mais je pensais réellement commencer le match. J’avais été titulaire toute la saison et j’avais amené pas mal de gars dans l’équipe. On a senti que je n’étais pas content mais j’avais gardé le maximum en moi et attendu mon moment", explique Kinet.



© Marquet



Pour l’amour du maillot

"Et chantez pour Liège, sans jamais rien lâcher, pour l’amour du maillot" : à ce moment-là, la chanson avait tout son sens. Liège n’était pas dans la position la plus seine financièrement parlant et n’avait pas de stade. Cependant, les hommes se battaient sur le terrain avec la fierté de porter un blason floqué des quatre lettres « R.F.C.L. ». Les retards de paiements, les primes jamais arrivées ne faisaient pas fuir les joueurs d’Ans. L’argent du football était secondaire. Faire du sport en s’amusant et en donnant le meilleur de soi-même était tout ce qui importait. "Evidemment qu’il y avait un peu d’argent en jeu, on ne va pas se voiler la face. Mais nous jouions tous entre gars de la région, l’ambiance était magnifique. Nous n’étions pas l’équipe la plus forte mais probablement la seule avec une vraie âme. Même si je ne retrouverai des moments pareils, Liège reste un club hors normes", déclare le défenseur Gaëtan Audoor.





Un peu d’accent flamand

Mais le titre d’une équipe ne peut se résumer à la bonne entente qui règne dans un groupe. Sans un minimum de talent et de capacités footballistiques, impossible de réaliser des résultats. Et Liège l’avait bien compris. Les jeunes étaient encadrés de joueurs expérimentés comme Kinet ou Maréchal. "Je le disais déjà à l’époque et je continue à le dire : il faut l’un ou l’autre limbourgeois dans une équipe liégeoise pour que ça fonctionne bien. Nous avions Thijs et Heymans. La preuve, Liège était plus fort quand, récemment, il avait Francesco Carratta", dit Quaranta.



© Marquet



Une union entre les joueurs et les supporters

A cette époque, il n’y avait pas de pseudo star dans le groupe. Des gars humbles qui se comportaient comme s’ils évoluaient au fin fond des séries provinciales liégeoises, alors qu’ils venaient de monter jusqu’à la porte de la première division. "75% du noyau était issu de l’école des jeunes, les joueurs avaient l’ADN rouge et bleu dans le sang. Aujourd’hui, plus le club monte, plus ça devient difficile. Nous étions très proches des supporters. Après les matchs à Ans, nous étions mêlés à eux dans la salle", raconte Giggs, l’auteur du premier but à Verviers.



© Marquet



Et, enfin, cette fête