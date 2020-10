Rencontre avec les Mazy, chez qui la “chasse à la balise” est une vraie passion.

Dans le monde de l’athlétisme liégeois, tout le monde connaît la famille Delrez-Host. Deux parents + deux enfants. Particularité : tous ont un jour été sacrés champion de Belgique dans une catégorie d’âge, que ce soit en décathlon (le papa) ou en course à pied (indoor, outdoor, cross ou routes).

Moins connue, car évoluant dans un sport moins médiatisé, voici la famille Mazy-Hermans, établie près de la Roche-aux-Faucons (commune de Neupré). D’Anaïs la cadette à Alain le papa, tous sont coureurs d’orientation. Et là aussi, les titres nationaux se ramassent à la pelle (23 pour Aline la maman, 3 pour le papa, 4 pour Arnaud et 1 pour Anaïs). Entre parenthèses, on notera que les deux mamans ont chacune remporter 23 médailles d’or dans leur sport respectif…

“À la base, je faisais du jogging et je m’entraînais au RFCL avec Edgar Salvé”, explique Alain Mazy. “Un jour, quelqu’un me parle de course d’orientation. J’en avais fait une fois à 18 ans, lors d’un stage de parachutisme à l’armée. Mais après, plus rien…”

Il en parle à Aline, aujourd’hui son épouse, et ils décident de s’inscrire au RCAE, section orientation. “Nous connaissions tous les deux le service des sports de l’Université de Liège, puisque nous avions fait ensemble à l’U.Lg. nos études d’ingénieur”, précise-t-il.