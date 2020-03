2014-2015 fut une saison exceptionnelle pour matricule 4. Celle du titre, et la dernière en dehors de Rocourt.

Le 3-2 du 29 mars 2015 face à Hamoir où évoluait Guillaume Legros, le RFC Liège n’est pas près de l’oublier. Après une première mi-temps d’enfer, Liège menait 3-0. Plus rien ne pouvait lui échapper. Mais Guillaume Legros inscrivait deux buts en seconde période… et s’en excusait presque. Le tout sous le regard attentif d'un certain Guillaume Gillet.Cinq ans plus tard, les souvenirs de cette montée en D3 (D2 amateurs par la suite) restent intacts. Cette saison était également celle d’un record mais aussi la dernière sans stade fixe puisque, quelques mois plus tard, le RFCL était de retour à Rocourt.

De cette équipe, il reste très peu de traces puisque des cadres comme Audoor, Jean-Sébastien Legros, Winandts ou Vandebon ont quitté peu à peu. Sergio Teruel est le dernier à toujours porter la vareuse rouge et bleu.





Retour sur la saison et le titre en cinq souvenirs.



