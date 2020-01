Fabrice Flamand est le maître d’œuvre d’une compétition à la renommée internationale qui aura lieu ce week-end.

C’est le branle-bas de combat, au Hall omnisports de Visé, dont le gestionnaire, Fabrice Flamand, s’est levé à l’aube pour superviser les préparatifs de la salle qui accueillera la 38e édition de l’Open de Judo, jumelé depuis trois ans avec Herstal pour la compétition féminine. Tous les membres de l’échevinat des Sports, aidés par une vingtaine de bénévoles, sont à pied d’œuvre.

"Il faut installer les tatamis, monter les tribunes qui accueilleront tant les spectateurs que les judokas, préparer la salle d’échauffement, l’infirmerie, le secrétariat, etc. Si la compétition a lieu sur deux jours, pour les organisateurs, elle dure le double ! Voire plus pour ceux qui sont chargés de l’accueil des délégations, venues des quatre coins du monde…", explique Fabrice, entraîneur fédéral jusqu’il y a deux ans.

Au total, plus de 600 judokas, appartenant à 25 nations, combattront à Visé et à Herstal. À côté du football et du handball, le judo est, avec le marathon, l’événement rassemblant le plus de monde dans la Cité de l’Oie.

"Pour être honnête, il y a également la Corrida de Noël, la Zatopek en famille et le Relais pour la vie qui réunissent pas mal de personnes, ce qui confirme Visé en sa qualité de ville sportive. L’Open de Judo nécessite une fameuse organisation pour véhiculer et héberger les participants. Les Japonaises sont arrivées mercredi, à Bruxelles-National, les Cubains jeudi, à la gare du Midi, en provenance de Paris. Nous avons mis en place un système de navettes entre les deux communes, Visé et Herstal, et le Post Hotel, véritable quartier-général, où il n’y a plus une chambre libre ! Tout ce petit monde doit passer à l’accréditation et remplir les formalités habituelles lors de ce genre de compétition, comme la pesée. Alors, il est vrai que nous avons annoncé 25 nations, mais nous avons rencontré quelques soucis de visa pour les judokas du Ghana et de Guinée… Ce qui n’enlève rien à l’aspect international de notre rendez-vous."

Vu la qualité de l’organisation, Visé dispose des atouts pour postuler au label European Open, comme l’a récemment évoqué Bernard Tambour, DT francophone.

"Nous n’y sommes pas insensibles, d’autant que la Fédé nous aide énormément. Mais, pour franchir ce palier, nous devrions doubler notre budget, lequel oscille entre 35 et 45.000 euros, selon les années et les investissements, notamment techniques. Sans compter le cahier des charges en termes d’infrastructures. La salle y répond-elle ? À voir ! Car, si c’est pour mettre sur pied une compétition ailleurs qu’à Visé, cela ne nous intéresse pas !"

Tout à fait logique…

Notons que, cette année, Visé innovera avec un tout nouvel éclairage pour les finales, histoire d’améliorer encore l’ambiance autour du tatami. À voir !