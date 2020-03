Le traileur est sans doute l’un des sportifs qui va le moins "souffrir" de la vague d’annulations d’épreuves de ces dernières heures.

Pas de course ? "No problemo". Soit il continue sa routine d’entraînements dans les bois, soit il s’offre une sortie plus ou moins longue, dénommée "off" en téléchargeant sur sa montre une trace GPX ou, tout simplement, en suivant un fléchage permanent.

Illustration avec Jérémy Pissens, professeur d’éducation physique, ultra-traileur de 34 ans nous venant de Braives.

Vous faisiez quoi ce week-end, normalement ?

"Le Dernier Homme Debout, à Andenne (NdlR : course par élimination, avec une boucle à réaliser en moins d’une heure et avec un nouveau départ chaque heure) . J’avais prévu de me battre pour aller au bout, c’est-à-dire parvenir à bo