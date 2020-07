Qui ne tente rien, n'a rien... Et ça, le petit Nathan l'a bien compris.

Depuis quelques mois maintenant, Nathan Ledent, un gardien de 10 ans actif chez les jeunes du RFC Seraing, lance des défis à certains autres portiers. Et pas n'importe lesquels! Après s'être attaqué à Kevin Debaty Josselin Capel ou encore Thibaut Courtois , il a publié une vidéo sur les réseaux sociaux adressée à... Gianluigi Buffon.Il demande au gardien historique de la Squadra et de la Juventus de réaliser plusieurs petits exercices. Jusqu'à présent, tous les défis sont arrivés sur le petit écran des joueurs à qui ils étaient adressés. Même Thibaut Courtois a renvoyé une vidéo promettant qu'il réaliserait les défis mais ceux-ci se font toujours attendre.A présent, Nathan n'espère qu'une chose: que la vidéo arrive à bon port et que... Buffon ait un traducteur près de lui. A moins que sa saison au PSG ait suffit pour qu'il comprenne et s'exprime dans la langue de Molière.