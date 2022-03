Gaston Lejeune et le petit banc, c’est (presque) fini. L’emblématique entraîneur des gardiens de Malmedy a en effet décidé de tirer sa révérence au terme du présent championnat. Il faut dire que si la motivation reste intacte, le corps commence tout doucement à donner des signes de fatigue. "Ce n’est pas trop l’âge (67 ans) qui me pousse à arrêter mais un genou récalcitrant. Je pourrais encore donner des entraînements mais sans frapper. Et ça, je ne veux pas", explique-t-il. "J’ai toujours dit que le jour où je ne saurai plus frapper les ballons, j’arrêterai. Le moment est venu car il faut préserver sa santé. Je voulais faire vingt ans en nationale et je les ai. Je voulais terminer ici à Malmedy et c’est ce que je fais. C’est vraiment un bon club avec une ambiance familiale." (...)