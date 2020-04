Une page du football hutois se tourne.

. C’est ainsi que Christian Mathot explique son arrivée au club de Huy.Ce président qui, dans une autre vie, aurait rencontré du succès en tant qu’humoriste va quitter le club qu’il dirigeait avec passion depuis 2016.dit-il.Il faut dire que ces dernières semaines ont été très mouvementée au RFC Huy : le départ de José Lardot vers Solières, celui des joueurs et les incertitudes sportives n’ont pas été simples à gérer.

Christian Mathot aura tout de même passé d’excellents moments dans le monde du ballon rond. "Ça m’a pris tout bébé. Mon père était administrateur du Standard et j’allais voir des matchs. A Huy, je n’y étais que depuis 15 ans et je suis devenu président plus tard."