Liège A 89 ans, elle reçoit le mérite sportif de sa commune ! Matthias Sintzen

Sprimont a honoré Alberte, ce samedi. Qui ne connait pas Nenene dans à Sprimont? Active dans de nombreux événements sportifs depuis des dizaines d'années, Mme Leruth a reçu, ce vendredi, le mérite sportif de sa commune. Fille du secrétaire du FCB Sprimont (le club de football), elle est présente lors de chaque événement, que ce soit un match ou un tournoi. Préposée à la vente des tickets, cette dame de 89 ans connue de tous les jeunes sportifs, a déjà effectué bien d'autres tâches. "Elle est au service du club du samedi matin au dimanche soir. Elle ne rajeunit pas mais il est impossible de l'arnaquer. Un euro, c'est un euro. Ca devient de plus en plus rare des bénévoles comme elle de nos jours. Si on doit remercier quelqu'un, c'est bien elle", explique Guy Depreay, le président du club.



Très touchée par ce geste, la dame n'a pas souhaité s'exprimer très longuement. "Je ne m'y attendais bien sûr pas car je ne suis pas grand-chose", s'est-elle contentée de déclarer.