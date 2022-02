Si on n’a pas assisté samedi soir à une grande rencontre au niveau occasions de but entre le deuxième et le troisième du classement, la faute en incombe certainement à deux éléments : le vent et un arbitre qui a volé la vedette aux 22 acteurs en distribuant une multitude de cartes jaunes dont deux au banc de Meux dans un match où on a vu aucune animosité entre les deux teams.