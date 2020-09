En trois ans en P1, l’UCE Liège a décroché deux tops 3 ainsi qu’une 4e place et a probablement raté deux tours finals avec l’affaire Merlina et le Covid. Pour être certain de monter en D3B, il faudra viser le titre, vu la nouvelle absence de tour final cette saison. Cette fois sera-t-elle la bonne pour les Espagnols ?

"Une saison n’est pas l’autre. Dison, par exemple a failli basculer en P2 en 2019 malgré un gros budget", expose Jean-Marie Raucq.