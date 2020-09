© Marquet

Lundi soir, le RFCL a enregistré deux arrivées, dont celle de Gaël Kakudji, un défenseur venu en prêt de Seraing. Ce dernier a déjà disputé ses premières minutes ce mardi soir lors d'un amical face à Verlaine (D2 ACFF). Il est rentré au repos et est loin d'être passé inaperçu sur la pelouse de Rocourt.Il ne lui a pas fallu une demi-heure pour voir précisément où se situait le but. Auteur du 1-0, de la tête sur phase arrêtée, il a également participé au but de Michaël Lallemand en toute fin de rencontre.On notera une blessure de Renquin après un quart d'heure de jeu.: Alfieri, Kerstenne (46e Kakudji), Van Den Ackerveken, Bustin, D’Ostilio (70e Dago), Kose, Bruggeman (70e Ronvaux), Rodes, Mouchamps, Renquin (15e Gerstmans), Lallemand.: 74e Kakudji (1-0), 90e Lallemand (2-0).