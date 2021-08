Espoir et sérénité sont sans doute les mots qui sortent le plus du discours du président du Comité Provincial de Liège, Marc Collard-Bovy, à l’aube de cette nouvelle saison en province de Liège. Réélu, il espère enfin vivre une saison tranquille car entre différentes affaires, le Covid et les inondations, il n’a pas vraiment eu le temps de souffler. “Le Covid que l’on pensait derrière semble reprendre mais, avec les nouvelles mesures et les nouvelles règles mises en place, cette saison devrait arriver à son terme, déclare Marc Collard-Bovy. J’espère vraiment vivre une saison calme et sereine, durant laquelle on retrouve le vrai football liégeois, un foot sain. (...)