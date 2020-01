20,7 la semaine dernière face à Wanze/Bas-Oha, 21,7 cette semaine à Geer. La moyenne d’âge sur la feuille de match de Sprimont B est vraiment très basse. Un pari sur la jeunesse que le club n’a jamais caché. "Avec des 2001, 2002 et 2003, nous sommes allés au plus bas. Le but est d’intégrer un maximum de jeunes de la région. Chaque année, nous avons des U19 très forts et nous offrons cette possibilité aux jeunes de se frotter à une équipe première", explique Michaël Leruth, le responsable sportif