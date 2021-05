À Sprimont, l’ambition de montée est on ne peut plus claire. Avec des renforts de qualité, on s’attend à une équipe solide, derrière comme devant. Récemment, le club a annoncé l’arrivée de Demba Seck. Un nouveau transfert étonnant pour un joueur qui avait impressionné au Sénégal et en France, où il avait inscrit 35 buts en 12 matchs, avant sa venue en Belgique lors de l’hiver 2019-2020. Il avait terminé la saison avec Huy puis signé à Warnant… alors qu’il était tout proche d’un transfert à Solières.