À Stockay, le mental va conditionner la saison Liège Emmanuel Thyssen © Thyssen

Le réveil des Stockalis a sonné tôt ce dimanche matin, la séance de reprise étant fixée à 8h30. Et les 20 étaient là… bien avant l’heure, dont Robin Struzik (le 2e gardien) blessé au genou et qui passera une IRM ce lundi. Seul Fayssal Bourard, excusé, manquait à l’appel. Après un jogging hors installations, Philippe Caserini s’est livré à un discours de premier contact.

"La préparation durera 7 semaines, celle qui débute va être une belle plage pour les suivantes qui seront plus ardues. Je veux que vous veniez avec un esprit positif car le mental va conditionner la saison."