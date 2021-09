"Le départ sera libre entre 9h et 13h. Il aura lieu de la place Reine Astrid. Les parcours sont globalement plats et les participants pourront choisir entre 25 et 50 kilomètres. A la fin, il y aura différentes activités comme le segway ou les trottinettes électriques. Cette activité s'inscrit également dans le cadre de la semaine de la mobilité." De nombreuses personnes sont déjà inscrites et pourront continuer à le faire, même sur place, ou via le site web



Le soleil devrait être au rendez-vous. Et quid du prix? "10€ pour les adultes, 6€ pour les moins de 17 ans. Mais chaque participant reçoit trois jetons d'une valeur de 2€. Le but est de créer un engouement populaire", conclut l'organisateur.



Un agréable moment à partager!

Les inondations en Belgique, et plus particulièrement en province de Liège, ont bouleversé le quotidien de pas mal de famille à la mi-juillet. Certains ont même tout perdu. Suite à cela, les aides volontaires et les élans de solidarité se sont multipliés aux quatre coins de la province et du pays.Cependant, plus de deux mois plus tard, les sinistrés ont encore besoin de soutien. Et ça, les Visétois, l'ont bien compris. Ce dimanche, le Rotary de la Cité de l'Oie organise une balade gustative à vélo afin de récolter des fonds. L'occasion pour les sportifs... du dimanche, de se promener en famille et de se retrouver pour partager un moment convivial autour d'un bon verre et d'une gaufre de Liège., explique Christophe Habets, l'organisateur.