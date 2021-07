Une semaine après une entrée en matière réussie à Wanze Bas-Oha (1-3), l’URSL Visé poursuivait non seulement sa préparation estivale mais il retrouvait également son synthétique du stade de la cité de l’Oie. Un terrain sur lequel les Visétois n’avaient plus joué depuis la mi-octobre 2020.

En accueillant le Stade Waremmien d’un certain Steve Dessart, passé par les bords de Meuse durant sa carrière de joueur, les hommes de José Riga montaient aussi en puissance dans l’adversité. Les Wawas, pensionnaires de la D2 ACFF depuis cinq ans, représentaient en principe un morceau plus coriace que le précédent pour les Visétois.

L’URSLV a logiquement maîtrisé les échanges, parfois virils en première période, tout en se montrant nettement plus consistant sur le plan offensif après la pause pour donner au score final des allures de forfait. "Il est clair que c’est toujours mieux de se mettre en jambes dans une préparation avec des victoires", soulignait José Riga. Un coach qui avait reconduit une disposition en 3-5-2, mais surtout satisfait de l’état d’esprit général. "J’ai vu des choses positives, d’autres à travailler. Mais je ne veux pas enfermer mon équipe dans un seul système de jeu. Le plus important, c’est de voir les joueurs avec la même idée sur le terrain : que fait-on quand on défend et que fait-on en possession de balle ?"

Brrou, d’une frappe enroulée (41e) ; Thuys, dans un but vide (75e) ; Akwasi, d’un tir au ras du sol (85e) et Sangaré, grâce à un doublé (50e et 78e) étaient les artilleurs de service côté visétois.

Le dernier cité était un des trois nouveaux joueurs à l’essai (avec Mayanga et Akwasi), en y ajoutant Reno Wilmots et Rodrigues da Cruz (sorti blessé), présents dans le groupe visétois depuis quelques semaines. Keita, le dernier transfert en date, était lui aussi de la partie, en seconde période. "On voit ce que cela donne quand on a un peu plus de percussion devant", disait José Riga. "C’est ce dont on a besoin dans notre jeu. En général, nos actions étaient bien entamées mais rarement bien terminées."

Technique

Visé (1ère MT) : Thomé ; Bonemme, Reciputi, Schillings ; Gerits, Cavagnera, Cascio, Brrou, M. Wilmots ; Mayanga, Panepinto.

Visé (2e mT) : Decooman ; Benatia, Oluoch, R. Wilmots ; Keita, Thuys, El Harrak, Manfredi, Perseo ; Sangaré, Rodrigues da Cruz (62e Akwasi).