Comme cadre pour lancer une saison, il y a bien pire. C’est en effet sous le soleil de Dubaï qu’Arnaud Quédé disputera ce week-end sa première course de l’année en tant que team manager d’AC Motorsport. Au programme : les 24 Heures de Dubaï, manche d’ouverture des 24h Series.

Au moment d’aborder ce rendez-vous, la sérénité est au beau fixe pour le Couthinois. "L’équipe débute cette nouvelle saison avec une certaine confiance, lance Arnaud Quédé. On a conclu l’année 2021 par une victoire aux 24h de Sebring et on donnera le maximum pour réitérer pareille performance ce week-end. On s’est déjà imposé sur ce tracé en 2020, à nous de confirmer."