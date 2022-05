André Evrard est un personnage incontournable du FC Chevron, club de football de la commune de Stoumont, en province de Liège. Entré dans le comité du club pour la première fois à l'âge de 18 ans, cela fait 55 ans qu'il accompagne la destinée du club, qu'il a présidé à deux reprises.

ACFF Actu, l'émission hebdomadaire de la fédération francophone de football, l'a rencontré, dans les installations du club.

"La première fois que j'ai été président, c'était de 1987 à 1994. Et après la faillite du club, je l'ai repris", indique celui qui est surnommé "Léon" au FC Chevron. "Désormais, tout va bien pour la trésorerie et la santé du club. Je n'ai pas peur de m'en aller. J'avais envie d'avoir mes week-ends libres. Car le foot, je l'avoue, me préoccupais. Je voulais être là le plus souvent possible, c'est-à-dire tous les week-ends. Mais Chevron restera toujours le club de mon coeur et je suis sûr qu'il continuera à bien se porter sans moi."