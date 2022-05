Affaire Dender: le comité sportif reporte la réunion Liège Matthias Sintzen A la demande de l’avocat de Dender, la décision ne sera pas prise avant le début des playoffs.

© belga

Avec combien de points le RFC Liège et Dender commenceront-ils la phase finale du championnat? Le verdict devait être rendu ce mercredi mais il n’en sera rien. Liège conservera-t-il les trois points qu’il a logiquement remportés sur le terrain? Réponse le 16 mai.



“Un avocat s'est manifesté à la dernière minute pour Dender et a demandé un report du dossier. Le RFCL s’y est opposé, afin de permettre le déroulement serein du tour final, mais le Comité sportif a accordé à Dender le report qu'il sollicitait”, explique la direction des Sang et Marine, furax. “L’affaire ne sera donc pas tranchée avant le début du tour final, et le RFCL ne peut que déplorer ce nouveau tour de carrousel.”