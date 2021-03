Vous espériez avoir deux jetons boisson pour le prix d'un? Vous espériez recevoir trop de monnaie en retour? Avec Nenene, mieux valait ne pas tenter le diable!

Si vous êtes déjà allé au football à Banneux ou à Sprimont, vous avez sans aucun doute déjà croisé Alberte Leruth. Toujours présente lors des matchs et des tournois du club pour aider son fils Marc et ses petits-enfants, elle était en quelque sorte une grand-mère pour les joueurs, qui ne manquaient pas de venir la saluer, lui donner "une bètche" pour son plus grand bonheur.

Il y a quelques années encore, alors qu'elle avait plus de 80 ans, la dame toujours souriante et au caractère bien trempé s'occupait du lavage des équipements du club.

Malade, elle s'est éteinte la nuit dernière aux alentours de 0h30, à l'âge de 90 ans.

A ses enfants Marc et Annick, ainsi qu'à ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et ses proches, la rédaction de la Dernière Heure/Les Sports+ présente ses plus sincères condoléances.