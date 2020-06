Alberto Silvano, le nouveau président, veut redynamiser et stabiliser son club.

Après un an sans président, le club de l’Alliance Melen-Micheroux a enfin choisi l’homme à la tête du club. Il s’agit d’Alberto Silvano, un Liégeois d’origine italienne. Âgé de 60 ans, il est maintenant prépensionné et connaît très bien le monde du ballon rond. "Cela fait près de 40 ans que je fréquente les comités de football. J’ai déjà réalisé pratiquement toutes les tâches ", explique-t-il.

Le club de Melen, il le connaît également comme sa poche. "J’y suis rentré en 1999, avant j’étais à Grâce. J’ai été délégué chez les jeunes puis je suis entré dans le comité des jeunes avant d’être délégué de l’équipe première pendant une dizaine d’années et d’intégrer le Conseil d’Administration." C’est d’ailleurs sa passion pour Melen qui l’a poussé à accepter ce rôle de président. "C’est bien simple, j’aurais refusé un autre club. Melen, c’est celui de mon cœur et après lui, il n’y aura plus rien."