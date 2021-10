Si elle avait su, Alessia Corrao aurait sans doute "tapé", comme on dit dans le jargon du judo, mais "abandonner" n’est pas dans le vocabulaire de la jeune Visétoise. Et ce, pour le meilleur et pour le pire. Malheureusement, cette fois, c’est pour le pire !

Alessia est, en effet, rentrée d’Olbia (Italie), où avait lieu le Mondial juniors, avec une fracture du coude. Une blessure qu’elle s’est occasionnée dès son premier combat, face à l’Équatorienne Ortiz, qui lui a infligé une clé de bras, à laquelle la Belge a résisté avant de s’en sortir ! Non sans mal.

Sur le moment, Alessia mit un long moment avant de poursuivre son face-à-face avec la n°13 mondiale, qu’elle balança pourtant par la suite, à deux reprises, pour s’offrir une victoire inespérée.

"J’ai entendu un crac dans le bras. J’ai pensé aux ligaments ou à une luxation. (...)